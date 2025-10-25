SYNAPSON (LIVE) – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

SYNAPSON (LIVE) Début : 2025-10-25 à 20:00. Tarif : – euros.

Synapson, c’est l’alchimie entre deux producteurs français qui captivent l’attention depuis 2010. Après 15 ans de carrière, cinq albums, de multiples tournées, des centaines de millions de streams et de nombreuses certifications or et platine, le duo revient avec de nouvelles sonorités et collaborations. Leur premier album, Stendhal Syndrome, en 2012, pose les bases de leur univers musical. Puis vient Convergence, album iconique porté par des titres inoubliables comme Djon Maya Maï et All in You. En 2020, le duo voit grand et ouvre son chapitre Global Musique avec deux albums consécutifs, Global Musique Vol. 1 et Global Musique Vol. 2, portés par deux tournées et plus de 80 concerts. Ces projets transcendent les frontières musicales, fusionnant des cultures du monde entier avec des collaborations prestigieuses, telles que Bonga, Oumou Sangaré ou Dominique Fils-Aimé. Synapson, c’est enfin une présence scénique incontournable. Des festivals comme le Printemps de Bourges, les Francofolies, Garorock, et Les Vieilles Charrues aux salles mythiques comme le Zénith de Paris et l’Olympia, le duo enflamme chacun de leur concert. L’été 2024 a été rythmés par les DJs sets électriques pour les deux artistes. Alors que nous approchons des 15 ans du groupe, le duo annonce son grand retour avec un album intitulé Blue Jeans dont la sortie est prévue pour le 28 février 2025. Le premier single intitulé ‘Tiger Teeth’ en featuring avec le chanteur britannique Just Jack a notamment été révélé avec une live session tournée au Musée Grévin pour l’accompagner. Le second single sorti fin novembre est un titre plus funk, intitulé ‘Colors’, en featuring avec le chanteur américain Nic Hanson. Avec ce second single, Paul et Alexandre dévoile une facette plus festive et énergique de leur palette musicale.Le duo de producteurs est d’ailleurs de retour en Live l’année prochaine pour une vingtaine de dates. Ils seront sur les routes de France avec un passage en Belgique à partir de mars 2025 et clôtureront la tournée par la salle mythique de l’Olympia à Paris le 16 octobre 2025. Restez à l’écoute de l’actualité du groupe car ils ont encore des surprises à dévoiler… – Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69