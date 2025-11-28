SYNCHRO, FESTIVAL DE CINÉ-CONCERTS Toulouse

SYNCHRO, FESTIVAL DE CINÉ-CONCERTS

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-11-28

fin : 2025-12-06

2025-11-28

Un festival entièrement consacré au cinéma muet et au ciné-concert, deux dimensions qui font partie de l’ADN de la Cinémathèque. Que vous soyez mélomane, cinéphile ou amoureux des deux arts, SYNCHRO vous attend tous pour partager du grand spectacle !

SYNCHRO vous propose de (re)découvrir des chefs-d’œuvre de l’ère du muet mais également

des films plus rares, de grands maîtres du burlesque et des actrices audacieuses, des musiciens et musiciennes de renom ou émergents, et de belles restaurations. Du solo à la formation symphonique, de l’orgue à l’électro, toutes les approches musicales, l’improvisation, l’interprétation de partitions existantes ou la composition se croisent pour faire (re)découvrir des œuvres qui existent de manière unique le temps de SYNCHRO.

De MOS, performance de la chorégraphe Ioanna Paraskevopoulou au théâtre Garonne, à Comment domestiquer les humains ?, comédie musicale muette en film du groupe Scalpel au Théâtre Sorano, en passant par Le Kid de Charlie Chaplin, accompagné par l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, ou Les Misérables d’Henri Fescourt avec un accompagnement au piano de Karol Beffa, il y en aura pour tous les goûts ! Sans oublier des rencontres, des expositions et des séances pour le jeune public.

Bon à savoir

– Cinq ciné-concerts sont réservables directement auprès de l’Office de Tourisme de Toulouse.

Les espiègles Alice Comedies Vol. 2 (29 novembre 2026 à 16h), le savoureux classique L’Auberge rouge (29 novembre 2025 à 20h), la satire burlesque Les Aventures extraordinaires de Mr. West au pays des bolcheviks (30 novembre 2025 à 17h), le drame poétique Terre prisonnière (5 décembre 2025 à 20h) et le programme féérique Contes et silhouettes (6 décembre 2025 à 16h).

Retrouvez la programmation détaillée sur le site internet de la Cinémathèque. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 30 10 accueil@lacinemathequedetoulouse.com

English :

A festival entirely devoted to silent cinema and ciné-concert, two dimensions that are part of the Cinémathèque?s DNA. Whether you’re a music lover, a cinephile or a lover of both arts, SYNCHRO awaits you all to share a great show!

German :

Ein Festival, das ganz dem Stummfilm und dem Filmkonzert gewidmet ist, zwei Dimensionen, die Teil der DNA der Cinémathèque sind. Ob Sie nun Musikliebhaber, Cineast oder Liebhaber beider Künste sind, SYNCHRO erwartet Sie alle, um gemeinsam ein großes Spektakel zu erleben!

Italiano :

Un festival interamente dedicato al cinema muto e ai concerti cinematografici, due dimensioni che fanno parte del DNA della Cinémathèque. Che siate amanti della musica, del cinema o di entrambe le arti, SYNCHRO vi aspetta per un grande spettacolo!

Espanol :

Un festival enteramente dedicado al cine mudo y a los conciertos cinematográficos, dos dimensiones que forman parte del ADN de la Cinemateca. Ya sea melómano, cinéfilo o amante de ambas artes, SYNCHRO espera verles a todos en un gran espectáculo

