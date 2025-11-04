Synchronicité Le Kursaal Besançon
Synchronicité
Le Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2026-01-18 17:00:00
fin : 2026-01-18 18:00:00
2026-01-18
Mentalisme
Et si c’était vous, le mentaliste ?
Avez-vous déjà deviné ce que quelqu’un allait dire ? Pris une décision sans raison… mais avec une certitude totale ? Ou vécu une coïncidence si étrange qu’elle semblait écrite d’avance ?
Et si tout cela n’était pas le fruit du hasard…mais des Synchronicités ? Dans le nouveau spectacle de Mathieu Chesneau, vous ne serez pas simple spectateur, mais acteur d’expériences troublantes, drôles et résolument interactives.Intuition, lecture de pensée, influence invisible et coïncidences impossibles s’entrelacent dans une soirée où l’on rit autant qu’on remet en question ce qu’on croyait savoir sur le réel.
Organisateur OURAGAN DU RIRE .
Le Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55
