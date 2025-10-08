Synchronicité Châteauroux

Synchronicité

Début : Vendredi 2026-01-23 21:00:00

L’Ouragan du rire vous présente le spectacle de mentalisme Synchronicité !

Avez-vous déjà deviné ce que quelqu’un allait dire ? Pris une décision sans raison… mais avec une certitude totale ? Ou vécu une coïncidence si étrange qu’elle semblait écrite d’avance ? Et si tout cela n’était pas le fruit du hasard… mais des Synchronicités ? Dans le nouveau spectacle de Mathieu Chesneau, vous ne serez pas simple spectateur, mais acteur d’expériences troublantes, drôles et résolument interactives. Intuition, lecture de pensée, influence invisible et coïncidences impossibles s’entrelacent dans e soirée où l’on rit autant qu’on remet en question ce qu’on croyait savoir sur le réel. Et si, ce qu’on appelle le hasard… n’en était pas vraiment un ?

Spectacle accessible dès 10 ans. Billetterie disponible à l’office de tourisme de Châteauroux et en ligne (ouragandurire.fr). 20 .

8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74

