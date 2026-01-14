Synchronicité de Maud Le Pladec (2024)

La fresque chorégraphique de Maud Le Pladec, créée pour la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 sous la direction de Thomas Jolly, se déploie dans la Halle du Carreau du Temple avec 25 danseur·ses du CCN – Ballet de Lorraine. Synchronicité expose les savoir-faire et l’excellence de l’artisanat français chorégraphié par Maud Le Pladec. La reprise de cette création historique sera l’occasion de revivre ce moment exceptionnel suivie de la pièce explosive de Marco da Silva Ferreira a Folia.

a Folia de Marco da Silva Ferreira (2024)

Avec a Folia, Marco da Silva Ferreira explore la notion d’extase, la joie et la transe qui se dégagent d’un moment de danse partagée par un groupe. La folia, au Portugal, est une danse folklorique du XVe siècle. Les traces historiques qui la mentionnent parlent toutes d’une ambiance festive où chacun s’exprime, dégagé des conventions sociales liées au genre ou à la classe. C’est cette idée qui intéresse le chorégraphe portugais, qui cherche à la traduire en mettant en miroir la folia portugaise avec les danses de clubbing de notre époque.

Une soirée double de spectacles où brillent les danseur·euses du CCN – Ballet de Lorraine, avec les chorégraphes Maud Le Pladec et Marco da Silva Ferreira !

Le jeudi 19 février 2026

de 20h00 à 21h00

Le mercredi 18 février 2026

de 20h00 à 21h00

payant

Spectacle de 11 à 22 euros

Pass 3 spectacles 40 euros.

Tout public.

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Métro -> 3 : Temple (Paris) (226m)

Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (126m)

Vélib -> Mairie du 3ème (22.33m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://weez.li/2V5F3QCH +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple



