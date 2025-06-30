SYNCHRONICITE MENTALISME – SALLE PAUL GARCIN Lyon

SYNCHRONICITE MENTALISME Début : 2026-01-17 à 19:00. Tarif : – euros.

Et si c’était vous, le mentaliste ?Avez-vous déjà deviné ce que quelqu’un allait dire ?Pris une décision sans raison… mais avec une certitude totale ?Ou vécu une coïncidence si étrange qu’elle semblait écrite d’avance ?Et si tout cela n’était pas le fruit du hasard… mais des Synchronicités ?Dans le nouveau spectacle de Mathieu Chesneau, vous ne serez pas simple spectateur, mais acteur d’expériences troublantes, drôles et résolument interactives.Intuition, lecture de pensée, influence invisible et coïncidences impossibles s’entrelacent dans une soirée où l’on rit autant qu’on remet en question ce qu’on croyait savoir sur le réel.Et si, au fond, ce qu’on appelle le hasard… n’en était pas vraiment un ?Artiste :Mathieu Chesneau

SALLE PAUL GARCIN 7 IMPASSE FLESSELLES 69001 Lyon 69