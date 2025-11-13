SYNERGIE recrute – Venez les rencontrer en agence ! Agence ORANGE Orange

SYNERGIE recrute – Venez les rencontrer en agence ! Jeudi 13 novembre, 08h00 Agence ORANGE Vaucluse

Votre agence intérim chez France Travail. L’agence Synergie sera présente à Orange le jeudi 13 novembre de 9h à 12h.

Différents type de poste à pour voir notamment dans le secteur de l’embouteillage mobile. Vous travaillerez dans un camion d’embouteillage mobile (un jour, une cave), dans les caves coopératives et domaines viticoles dans un rayon de 30-35 km autour de Sablet. Différents postes : Dépalettiseur – Palettiseur – Cariste – Opérateur de production D’autres postes à pourvoir en industr

Agence ORANGE 84100 Orange Orange 84100 Queyradel Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

