« Synergies entre tradition et modernité – l’artisanat japonais à la pointe de l’innovation » – 13e édition Maison de la culture du Japon à Paris Paris

Du

18 au 29 novembre 2025, CLAIR Paris (Centre Japonais des

Collectivités Locales) présentera la 13e édition de son événement

« Synergies entre tradition et modernité – L’artisanat local à la

pointe de l’innovation » à la Maison de la culture du Japon à

Paris.

L’artisanat traditionnel des différentes régions de l’archipel est aux origines du monozukuri, l’art de concevoir des objets. Aujourd’hui encore, le design élégant, la fabrication minutieuse et la haute qualité de ces objets enrichissent la vie quotidienne des Japonais.

Grâce

à la participation exceptionnelle de 20 départements et villes,

plusieurs centaines de créations artisanales seront à découvrir

durant cette exposition-vente, toutes issues de savoir-faire

d’exception transmis par des générations d’artisans jusqu’à

nos jours.

Cet événement proposera ces objets d’artisanat d’excellence à partir de trois aspects de la vie des Japonais (I – Shoku – Jû) : l’habillement (I), les arts de la table (Shoku) et l’habitat (Jû).

La mise en lumière de «cet

art de vivre régional» omniprésent au Japon sera une belle occasion de découvrir les subtilités des techniques

artisanales de 20 collectivités locales, ainsi que leur admirable

capacité à s’adapter aux besoins des styles de vie contemporains,

tout en innovant dans de nombreux domaines : soie, textiles, art du

verre, laque, orfèvrerie, céramique, coutellerie, travail du bois,

papier washi,

etc.

–

Les 20 départements et villes présents (du Nord au Sud) : Aomori,

Yamagata, Koriyama (Dép. de Fukushima), Tokyo, Kanagawa,

Toyama, Kanazawa

(Dép. d’Ishikawa),

Fukui

(Dép. et ville), Sabaé (Dép. de Fukui), Nagano, Matsusaka (Dép.

de Mie), Toba (Dép. de Mie), Kyoto, Sakai (Dép. d’Osaka),

Nishiwaki (Dép. de Hyogo), Tamba-Sasayama (Dép. de Hyogo), Fukuoka,

Kumamoto (Dép. de Kumamoto), Hinokage (Dép. de Miyazaki).

Des

Ateliers menés par des artisans venus du Japon auront lieu (sur

réservation auprès de la MCJP) :

–

Teinture à la main kaga-Yuzen / (Kanazawa – Dép. d’Ishikawa)

–

L’art

du transfert de feuille d’or entsuke / (Kanazawa – Dép.

d’Ishikawa)

–

Fabrication de porte-clé « mari » / (Département de Tokyo)

–

Technique décorative d’Edo : oshi-e / (Département de Tokyo)

–

Bijou avec céramique de Tamba en kintsugi / (Tamba-Sasayama – Dép.

de Hyogo)

–

Fabrication d’accessoires en Kumiko / Département de Nagano

Un voyage au Japon à travers l’artisanat d’excellence de 20 villes et départements !

Du mardi 18 novembre 2025 au samedi 29 novembre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis quai Jacques Chirac 75015 Paris

https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/synergies-entre-tradition-et-modernite-2025 +33144379501 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel