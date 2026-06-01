Synopsis florae lucanae et l’herbier Gavioli, Giardini del Polo bibliotecario di Potenza, Potenza

Synopsis florae lucanae et l’herbier Gavioli Samedi 6 juin, 10h30 Giardini del Polo bibliotecario di Potenza Potenza

Capacité de la salle de conférence : 118 places plus 2 pour les utilisateurs en fauteuil roulant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Conférence consacrée au médecin et botaniste Orazio Gavioli (1871-1944) qui a consacré ses études à la flore de la Basilicate.

Interviennent :

Luigi Catalani, directeur de la Bibliothèque nationale de Potenza

Tiziana Zaccagnino, fonctionnaire archiviste Surintendance archivistique et bibliographique de la Basilicate

Gerardo Sassano, responsable régional APGI Basilicate et concepteur des jardins du Pôle bibliothécaire de Potenza

Marco Di Geronimo, représentant de la famille Gavioli

La conférence sera consacrée à l’œuvre la plus importante de Gavioli, le « Synopsis Florae Lucanae », dont le manuscrit, après avoir été restauré sous la direction de la SAB Basilicata, sera donné par la famille Gavioli à la Bibliothèque nationale de Potenza.

À côté du manuscrit de la Synopsis sera exposé pour l’occasion aussi l’Herbarium Gavioli, dont l’étude est à la base de la conception du jardin botanique didactique situé à l’entrée du Pôle bibliothécaire de Potenza.

Giardini del Polo bibliotecario di Potenza Via Don Minozzi, 85100, Potenza Potenza 85190 Macchia romana Potenza Basilicata +390971394211 https://www.polobibliotecariopotenza.it/ https://www.facebook.com/polobibliotecariopotenza

Conférence consacrée au médecin et botaniste Orazio Gavioli (1871-1944) qui a consacré ses études à la flore de la Basilicate.

Luigi Catalani CC BY-SA 4.0