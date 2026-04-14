SynthFest France 2026, Espace Culturel et de Congrès de La Fleuriaye, Carquefou

SynthFest France 2026 17 – 19 avril Espace Culturel et de Congrès de La Fleuriaye Loire-Atlantique

De 12 € à 25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T14:00:00+02:00 – 2026-04-17T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T10:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00

Ni simple salon professionnel, ni festival exclusivement musical, le SynthFest France est devenu au fil des années le rendez-vous annuel incontournable de l’univers des musiques électroniques.

Unique en France, l’événement réunit en un même lieu l’ensemble des acteurs de la lutherie électronique : visiteurs passionnés, artistes, constructeurs, collectionneurs, formateurs, institutionnels, professionnels (B2B), influenceurs et médias spécialisés. Ces rencontres favorisent l’émergence de collaborations et donnent régulièrement naissance à de nouveaux projets musicaux.

Pour cette nouvelle édition, plus de quatre-vingts exposants sont déjà annoncés.

Le samedi soir, deux artistes d’exception se produiront sur la grande scène de l’Auditorium de la Fleuriaye: la théréministe Charlotte Dubois et le compositeur allemand Hainbach, héritier des pionniers de la musique électronique.

L’aftermovie de l’édition 2025

Bar et restauration sur site.

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Rendez-vous pour le plus grand rassemblement français dédié aux musiques électroniques. nantes nantes métropole