Syrinx et le silence des poissons – Kermouster Lézardrieux 22 juin 2025 18:00

Côtes-d’Armor

Syrinx et le silence des poissons Kermouster Chapelle de Kermouster Lézardrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 18:00:00

fin : 2025-06-22 19:00:00

Date(s) :

2025-06-22

Un spectacle sonore et visuel, entre réel et imaginaire… Flûtes traversières, pinceaux et théâtre d’objets,la rencontre poétique entredeux flûtistes et un peintre illustrateur invitent à une expérience immersive, là où l’on voit la musique et on entend l’image dessinée en direct. Musiques de Bozza, Petrassi, Debussy, Taïra, Villa-Lobos, Manookian et Ravel. .

Kermouster Chapelle de Kermouster

Lézardrieux 22740 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 61 32 39

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Syrinx et le silence des poissons Lézardrieux a été mis à jour le 2025-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose