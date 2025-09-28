Syrinx, un rêve d’envol Les Chanteurs d’Oiseaux / Théâtre Les 3 Chênes Loiron-Ruillé

Syrinx, un rêve d’envol Les Chanteurs d’Oiseaux / Théâtre Les 3 Chênes Loiron-Ruillé dimanche 28 septembre 2025.

Syrinx, un rêve d’envol Les Chanteurs d’Oiseaux / Théâtre Les 3 Chênes

Loiron-Ruillé Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 15:00:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Musique

Aussi loin que l’on puisse remonter dans la connaissance des premières civilisations de l’humanité, le son a toujours été une porte d’entrée dans les autres mondes et les oiseaux des guides et des maitres de cet univers sonore.

Le spectacle Syrinx évoque la force du chant d’oiseau. C’est la rencontre entre la fantaisie unique des chanteurs d’oiseaux, Jean Boucault et Johnny Rasse, et l’Amérique précolombienne de Pierre Hamon, grand spécialiste des flûtes anciennes et percussions du monde, pour un spectacle des plus étonnants.

• Théâtre Les 3 Chênes

• Dimanche 28 septembre à 15h

• Tout public dès 8 ans

• Gratuit sur réservation .

Loiron-Ruillé 53320 Mayenne Pays de la Loire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Syrinx, un rêve d’envol Les Chanteurs d’Oiseaux / Théâtre Les 3 Chênes Loiron-Ruillé a été mis à jour le 2025-08-26 par LAVAL TOURISME