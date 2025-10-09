GREN SEME IAROSS – SALLE VICTOIRE 2 St Jean De Vedas

GREN SEME IAROSS Début : 2025-11-21 à 20:30. Tarif : – euros.

Grèn SéméEntre poésie rock, pulsations dub et rythmes ternaires, Grèn Sémé invente une chanson imprégnée du créole et du maloya de La Réunion. L’histoire débute en 2006 à Montpellier, où des étudiants réunionnais se réunissent autour du chanteur-percussionniste Carlo De Sacco, pour former Grèn Sémé. Ils publient en 2013 « Grèn Sémé », un premier album éponyme remarqué réalisé par Yann Costa. Au fil du temps et des tournées, l’instrumentarium du groupe s’élargit, l’électronique s’immisce dans les arrangements. L’univers artistique du projet a gagné en singularité et maturité.

SALLE VICTOIRE 2 2 RUE THEOPHRASTE RENAUDOT 34430 St Jean De Vedas 34