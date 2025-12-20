SYSTEM OF A DOWN ET KORN TRIBUTE NIGHT – CROSSROAD Angoulins

SYSTEM OF A DOWN ET KORN TRIBUTE NIGHT Début : 2026-01-16 à 19:30. Tarif : – euros.

Début de la soirée , c'est le retour de la soirée ??????????????????'?? ?????????????? ?????????? !Vous les avez redemandés fortement, alors ils sont revenus cette année pour votre plus grand plaisir !?????????????????? & ??????????????, respectivement tribute de SYSTEM OF A DOWN et KORN, vont venir retourner le Crossroad, vous faire passer une soirée absolument hors normes avec vos morceaux préférés. ?????????????????? est réputé pour son approche hyper précise des morceaux iconiques de SOAD. Forcément technique, très peu d'interprétation et beaucoup de travail pour jouer et groover comme les vrais, les nantais de ?????????????????? sont aussi fous sur scène que SOAD. Et avec des hymnes telles que Toxicity, Chop Suey, BYOB, l'ambiance hyper chaude est garantie !?????????????? c'était un petit tribute. C'est devenu un des meilleurs de France concernant le groupe Nu Métal déjanté de Jonathan Davis. Déviant oui, mais puissant, déroutant mais enivrant, ?????????????? sait comment restituer ces riffs sortis de nulle part, ces parties complètement folles. Au chant, ça ne rigole pas non plus.

CROSSROAD LES CADÉLIS EST 17690 Angoulins 17