Système D Théâtre d’improvisation Limoges Centre Culturel Municipal Jean-Gagnant Limoges

Centre Culturel Municipal Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-09-13 20:00:00

fin : 2025-09-13 21:30:00

2025-09-13

Dans une réalité alternative où la culture est prohibée, faufilez-vous dans un théâtre clandestin et soyez pendant une heure les complices techniques de l’expérience immersive SYSTÈME D.

Le CONSILIUM, une autorité suprême totalitaire, a pris le pouvoir. Elle interdit les lieux de culture, prohibe les passeurs d’histoire, car elle sait que les histoires font rêver et que les rêves naissent des révolutions.

Pourtant le SYSTÈME D, troupe de malicieux comédiens et comédiennes donne rendez-vous au public pour vivre une expérience interdite, mais précieuse.

Les moyens techniques sont réduits au strict minimum, plus d’accès aux projecteurs, décors détruits…

Seule la créativité de la troupe peut offrir une véritable dose d’évasion. Et pour ne pas laisser de traces, tout est improvisé, éphémère et immersif.

Armée de cartons et d’éléments de récup, la troupe déploie toute son inventivité. .

