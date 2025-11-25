SYSTÈME D CENTRE CULTUREL BONNEFOY Toulouse

SYSTÈME D

CENTRE CULTUREL BONNEFOY 4 Rue du Faubourg Bonnefoy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 12 EUR

Début : 2025-11-25 19:30:00

fin : 2025-11-25

2025-11-25

Rendez-vous au cœur du quartier Bellefontaine pour assister à un concert !

Deux comédiens vous invitent à imaginer et construire une cité-État. Comme dans un grand jeu, vous découvrez différents systèmes de vote et de gouvernance, et participez activement à créer les règles et l’organisation de cette ville. Spectacle suivi d’un temps d’échange convivial avec la compagnie. 3 .

