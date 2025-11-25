SYSTÈME D CENTRE CULTUREL BONNEFOY Toulouse
CENTRE CULTUREL BONNEFOY 4 Rue du Faubourg Bonnefoy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 12 EUR
Début : 2025-11-25 19:30:00
fin : 2025-11-25
Rendez-vous au cœur du quartier Bellefontaine pour assister à un concert !
Deux comédiens vous invitent à imaginer et construire une cité-État. Comme dans un grand jeu, vous découvrez différents systèmes de vote et de gouvernance, et participez activement à créer les règles et l’organisation de cette ville. Spectacle suivi d’un temps d’échange convivial avec la compagnie. 3 .
CENTRE CULTUREL BONNEFOY 4 Rue du Faubourg Bonnefoy Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 83 60 accueil.bonnefoy@mairie-toulouse.fr
English :
Enjoy a concert in the heart of the Bellefontaine district!
German :
Besuchen Sie ein Konzert im Herzen des Viertels Bellefontaine!
Italiano :
Recatevi nel cuore del quartiere di Bellefontaine per un concerto!
Espanol :
Diríjase al corazón del barrio de Bellefontaine para asistir a un concierto
