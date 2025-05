Système Echange Local – Chezelle, 17 mai 2025 07:00, Chezelle.

Allier

Système Echange Local Salle Communale chemain des Ecoliers Chezelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Echanger des savoirs, biens et services, organiser des rencontres, des sorties et loisirs dans un esprit de convivialité et de solidarité.

.

Salle Communale chemain des Ecoliers

Chezelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 52 33 44

English :

Exchange knowledge, goods and services, organize meetings, outings and leisure activities in a spirit of conviviality and solidarity.

German :

Austausch von Wissen, Gütern und Dienstleistungen, Organisation von Treffen, Ausflügen und Freizeitaktivitäten in einem Geist der Geselligkeit und Solidarität.

Italiano :

Scambio di conoscenze, beni e servizi, organizzazione di incontri, uscite e attività ricreative in uno spirito di convivialità e solidarietà.

Espanol :

Intercambiar conocimientos, bienes y servicios, organizar encuentros, salidas y actividades de ocio en un espíritu de convivencia y solidaridad.

L’événement Système Echange Local Chezelle a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de tourisme Val de Sioule