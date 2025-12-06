Szymonik, Garrigue & Renard JASS CLUB PARIS Paris
Szymonik, Garrigue & Renard JASS CLUB PARIS Paris vendredi 9 janvier 2026.
Sans prétention autre que celle d’explorer, revisiter les classiques avec une grande liberté, entre respect de la tradition et envie d’en bousculer les formes. Leur musique est un terrain d’expérimentation, où chaque morceau devient prétexte à dialoguer, à chercher, à surprendre.
Liam Szymonik / saxophone
Etienne Renard / contrebasse
Gautier Garrigue / batterie
Né de plusieurs sessions autour de standards de jazz, ce trio s’est formé presque naturellement, porté par le plaisir évident de jouer ensemble.
Le vendredi 09 janvier 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 15 à 19 euros.
Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris