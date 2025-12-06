Szymonik, Garrigue & Renard JASS CLUB PARIS Paris

Sans prétention autre que celle d’explorer, revisiter les classiques avec une grande liberté, entre respect de la tradition et envie d’en bousculer les formes. Leur musique est un terrain d’expérimentation, où chaque morceau devient prétexte à dialoguer, à chercher, à surprendre.

Liam Szymonik / saxophone

Etienne Renard / contrebasse

Gautier Garrigue / batterie

Né de plusieurs sessions autour de standards de jazz, ce trio s’est formé presque naturellement, porté par le plaisir évident de jouer ensemble.

Le vendredi 09 janvier 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013

Jam sessions à partir de 22h30

