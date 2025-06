T.A.Jeunesse les sorties du vendredi association la Tour d’Auvergne Rennes 18 juillet 2025

T.A.Jeunesse les sorties du vendredi association la Tour d’Auvergne Rennes Vendredi 18 juillet, 13h30 Ille-et-Vilaine

sur inscription

sortie du vendredi pour les 10/15 ans Bois de Soeuvres Grands jeux

RDV à 14h à la TA sorties tous les vendredis pour les 10/15 ans

Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont obligatoires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-18T13:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-18T14:00:00.000+02:00

1



association la Tour d’Auvergne 8, passage du Couëdic Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine