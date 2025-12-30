T COMME PIRATES COMEDIE SAINT-MICHEL Paris

T COMME PIRATES Début : 2026-04-22 à 14:00. Tarif : – euros.

T COMME PIRATESDes pirates, un trésor, des indigènes, des épreuves, un méchant et du rire le tout dans une aventure passionnante et musicale dès 4 ans !Alors qu’ils sont à la recherche d’un trésor, le navire du Capitaine Crochard et de son équipage est attaqué par Ratigan, son ennemi juré. Séparé des autres pirates, le capitaine, qui à peur de tout, peut-il vraiment s’en sortir ?Le capitaine Crochard vogue sur les océans avec son équipage à la recherche d’un trésor lorsque son galion est attaqué par le corsaire Ratigan, son ennemi de toujours. Alors que le navire est détruit par les boulets de canon de Ratigan, Crochard se retrouve emporté par le courant et échoue seul sur une plage. Pas si courageux que ça, il va devoir affronter ses peurs pour traverser la jungle et risquer d’éventuelles rencontres afin de retrouver ses amis. Et s’il se trouvait sur l’île au trésor ? Un ami imaginaire, des indigènes, des épreuves, des énigmes et Ratigan à ces basques.Les aventures du Capitaine Crochard vont passionner petits et grands !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris 75