T.I.M. + Pauline Willerval – Saison Pannonica Salle Pannonica Nantes

5 € à 15 €

T.I.M. : « Three Independant Motions » ou « Tall, Infini, Microscopic », à vous de choisir… Pour élucider le mystère de l’acronyme derrière lequel ils ont choisi de confondre leurs identités, les membres du groupe T.I.M. proposent plusieurs pistes qui, conjuguées, définissent assez précisément les territoires esthétiques qu’ils se sont donnés pour mission d’explorer. Chansons folkloriques norvégiennes, improvisation, électronique, variations sur le hasard, la mémoire et sa dégradation. Il y a quelque chose du trip hop de Bristol dans cette étrange musique de chambre. « Tomorrow Is Minimalist » peut-être ?

> Sébastien Palis : piano, synthétiseurs / Karoline Wallace : voix, bandes, programmation lo-fi / Inger Hannisdal : violon hardinger, voix

Pauline Willerval : Violoncelliste évadée du classique pour plonger dans les musiques populaires en Bulgarie et à Istanbul, Pauline Willerval a fait de la gadulka, vièle à archet bulgare, sa principale camarade de jeu. Elle emmène l’instrument dans une diversité de répertoires et multiplie les collaborations originales avec d’autres musiciens et musiciennes adeptes des foires populaires et de la mutation des genres.

Ouverture des portes à 20h – Concert à 20h30

Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

T.I.M. © Maxim François