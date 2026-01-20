T.I.N.A en concert Bar associatif Fartfelien Gigny-sur-Saône

T.I.N.A en concert

Bar associatif Fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-02-06 23:30:00

Date(s) :

2026-02-06

T.I.N.A. [there.is.no.alternative] viendra pratiquer son art rapologique au cours d’un concert épique où se croisent des sonorités électro, rap, trap, mais aussi des contrôleurs de la SNCF et Panoramix.

RESTAURATION Plat chaud Tartiflette et salade. Grande assiette 10€. Petite assiette 5€.

Réservation conseillée avant le 04/02.

Dessert si/selon opportunités du moment. .

Bar associatif Fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : T.I.N.A en concert

L’événement T.I.N.A en concert Gigny-sur-Saône a été mis à jour le 2026-01-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)