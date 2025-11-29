T N T NOCTURNE Rue du Stade Les Touches

T N T NOCTURNE

Rue du Stade Complexe sportif Les Touches Loire-Atlantique

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Trail nocturne Touchais 11ème édition

11ème ÉDITION DU T.N.T.

Cette année, le traditionnel Trail Nocturne Touchois organisé par les Touches Running aura lieu

Samedi 29 novembre 2025

Complexe sportif rue du Stade les Touches

Au programme

Circuit de 12 km

Circuit de 24 km .

English :

Touchais Night Trail 11th edition

German :

Nachttrail Touchais 11. Ausgabe

Italiano :

Sentiero notturno del Touchais 11a edizione

Espanol :

Touchais Night Trail 11ª edición

