T N T NOCTURNE Rue du Stade Les Touches

Trail nocturne Touchais 11ème édition
11ème ÉDITION DU T.N.T.
Cette année, le traditionnel Trail Nocturne Touchois organisé par les Touches Running aura lieu
Samedi 29 novembre 2025
Complexe sportif rue du Stade les Touches
Au programme
Circuit de 12 km
Circuit de 24 km .
English :
Touchais Night Trail 11th edition
German :
Nachttrail Touchais 11. Ausgabe
Italiano :
Sentiero notturno del Touchais 11a edizione
Espanol :
Touchais Night Trail 11ª edición
