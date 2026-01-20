T.S Seul en scène Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement

T.S Seul en scène

Dimanche 8 février 2026 à partir de 17h. Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8.95 – 8.95 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 17:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Seul en scène, d’après une idée suicidaire de Yohan Desvaux. A voir…en urgence au Théâtre du Tétard.

Il voulait en finir.

Au final, il a écrit un spectacle.

Tentative de suicide,disparition solitude, dépression, détresse.

Yohan raconte tout.

Pas pour faire pleurer.

Pour en rire, réfléchir, et sourire.



Des confidences intimes portées par des personnages un peu fous.

Des figures aussi délirantes que touchantes.

Des pensées qui détonnent autant qu’elles résonnent.

Et puis, parfois, de la poésie.

De la douceur.

Là où on ne l’attend jamais…



Ce n’est pas un testament.

Ce n’est pas une thérapie.

C’est un cri.

Un rire.

Une claque.

Bref, un spectacle qui tue…



Écrit, joué, affiche,produit et mis en scène par Yohan Desvaux



Régie laura Desvaux

Lumières Laurent Desvaux .

Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 47 39 93 contact@letetard.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A one-man show, based on a suicidal idea by Yohan Desvaux. A must-see…at Théâtre du Tétard.

L’événement T.S Seul en scène Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille