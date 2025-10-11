T24 Xtrem Triathlon 24h Bormes-les-Mimosas

T24 Xtrem Triathlon 24h Bormes-les-Mimosas samedi 11 octobre 2025.

T24 Xtrem Triathlon 24h

La Favière Bormes-les-Mimosas Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-11

Le T24 est une expérience sportive incroyable qui se commence, se partage et se termine ensemble

Individuel ou relais par 2,4 ou 6

.

La Favière Bormes-les-Mimosas 83230 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The T24 is an incredible sporting experience that starts, shares and ends together

Individual or relay by 2, 4 or 6

German :

T24 ist ein unglaubliches Sporterlebnis, das man gemeinsam beginnt, teilt und beendet

Einzel oder Staffel zu 2,4 oder 6

Italiano :

Il T24 è un’incredibile esperienza sportiva che inizia, viene condivisa e termina insieme

Individuale o a staffetta da 2, 4 o 6

Espanol :

El T24 es una experiencia deportiva increíble que empieza, se comparte y termina juntos

Individual o por relevos de 2, 4 o 6

L’événement T24 Xtrem Triathlon 24h Bormes-les-Mimosas a été mis à jour le 2025-08-26 par Mairie de Bormes les Mimosas