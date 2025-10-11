T24 Xtrem Triathlon 24h Bormes-les-Mimosas
T24 Xtrem Triathlon 24h Bormes-les-Mimosas samedi 11 octobre 2025.
T24 Xtrem Triathlon 24h
La Favière Bormes-les-Mimosas Var
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12
2025-10-11
Le T24 est une expérience sportive incroyable qui se commence, se partage et se termine ensemble
Individuel ou relais par 2,4 ou 6
La Favière Bormes-les-Mimosas 83230 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur
English :
The T24 is an incredible sporting experience that starts, shares and ends together
Individual or relay by 2, 4 or 6
German :
T24 ist ein unglaubliches Sporterlebnis, das man gemeinsam beginnt, teilt und beendet
Einzel oder Staffel zu 2,4 oder 6
Italiano :
Il T24 è un’incredibile esperienza sportiva che inizia, viene condivisa e termina insieme
Individuale o a staffetta da 2, 4 o 6
Espanol :
El T24 es una experiencia deportiva increíble que empieza, se comparte y termina juntos
Individual o por relevos de 2, 4 o 6
