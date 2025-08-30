T7C Inscription aux cours de théatre Forum des associations Maubourguet Rue des Moulins Maubourguet

Rue des Moulins MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-30 10:00:00

fin : 2025-08-30 12:00:00

2025-08-30

Rue des Moulins MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 03 30 les7chandellestheatre@gmail.com

