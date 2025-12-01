Ta bibliothèque en pyjama spéciale Noël Rue Célestin Seite Roscoff

Ta bibliothèque en pyjama spéciale Noël

Rue Célestin Seite Bibliothèque Roscoff Finistère

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19 20:30:00

2025-12-19

Les 4-7 ans sont les grands invités de la bibliothèque pour une édition en pyjamas spéciale Noël.

Sur inscription. .

Rue Célestin Seite Bibliothèque Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 56 45 06 28

