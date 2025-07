Ta journée de petit éleveur Le Malesherbois

Ta journée de petit éleveur Le Malesherbois jeudi 24 juillet 2025.

Ta journée de petit éleveur

14, rue des grisonnières Le Malesherbois Loiret

Viens passer une journée dans la peau d’un éleveur

Au sein de notre ferme, viens découvrir le métier d’éleveur et passer une journée au contact des animaux et de la nature.

Développer ses sens, sa motricité, le lien social, le bien-être auprès des animaux et de la nature .

14, rue des grisonnières Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 70 29 63 fermepedarecettebio45@gmail.com

English :

Spend a day in the shoes of a breeder

German :

Komm und verbringe einen Tag in der Haut eines Viehzüchters

Italiano :

Venite a trascorrere una giornata nei panni di un allevatore

Espanol :

Venga a pasar un día en la piel de un criador

