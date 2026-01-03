Ta mémoire est leur seule sépulture : les monuments du Père-Lachaise Mémorial de la Shoah Paris
Personnalités illustres, légendes et écrin de verdure font du Père Lachaise le cimetière le plus célèbre du monde. Créé en 1804, il compte aujourd’hui près de 70 000 tombes réparties sur 45 hectares. Lieu paisible, le Pière-Lachaise est également le gardien du dernier repos des victimes des génocides et des crimes contre l’humanité. Comment rendre hommage aux défunts sans sépulture ? Comment penser l’absence ?
À travers la découverte de ces lieux de mémoire cachés, nous serons invités à nous interroger sur leur conception et la notion de mémoire collective.
Informations
Durée : 2h.
Lieu de rendez-vous indiqué une semaine avant le parcours par mail ou téléphone.
Dans le cadre de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+
Le dimanche 22 mars 2026
de 11h00 à 13h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
