Début : 2025-05-15 20:30:00

fin : 2025-05-15 23:00:00

2025-05-15

L’association 20 000 docs sur la terre propose: Cycle Exil,Migration et Cinéma

Durant cette année 2025, le groupe Exil, Migration et Cinéma, vous propose différents films parlant de l’Exil

Ta’ang de Wang Bing (Chine 2015 2h28 )

La région de Kokang, au Myanmar, est en prise à une guerre civile depuis des décennies. Au printemps 2015, des membres du peuple Ta’ang principalement des femmes et des enfants doivent fuir la région et traverser la frontière chinoise pour sauver leurs vies. Wang Bing accompagne quelques-unes de ces communautés formées par le destin, qui errent dans des montagnes isolées, peu équipées, dorment dans des camps de fortune, et parviennent parfois à gagner quelques yuan durant la récolte de canne à sucre. .

