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Taapita – Chants des désirs et des dévotions – Danse indienne Théâtre Mandapa Paris

vendredi 25 septembre 2026 · Théâtre Mandapa · Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
Théâtre Mandapa
Adresse
6 rue Wurtz
Ville
Paris

Taapita – Chants des désirs et des dévotions – Danse indienne Théâtre Mandapa Paris Vendredi 25 septembre, 20h30

« Taapita » est une présentation solo de Bharatanatyam en quatre parties, qui voyage à travers divers univers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-25T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-25T22:00:00.000+02:00

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Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris


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