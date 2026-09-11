Informations pratiques

Taapita – Chants des désirs et des dévotions – Danse indienne Théâtre Mandapa Paris Vendredi 25 septembre, 20h30

« Taapita » est une présentation solo de Bharatanatyam en quatre parties, qui voyage à travers divers univers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-25T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-25T22:00:00.000+02:00

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Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris



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