AGENDA · Paris
Taapita – Chants des désirs et des dévotions – Danse indienne Théâtre Mandapa Paris
vendredi 25 septembre 2026 · Théâtre Mandapa · Paris
Informations pratiques
Taapita – Chants des désirs et des dévotions – Danse indienne Théâtre Mandapa Paris Vendredi 25 septembre, 20h30
« Taapita » est une présentation solo de Bharatanatyam en quatre parties, qui voyage à travers divers univers.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-25T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-25T22:00:00.000+02:00
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Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris
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