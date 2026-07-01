Tabanac 13 Juillet Place de la Mairie Tabanac

Informations pratiques

Tabanac

Tabanac 13 Juillet

Place de la Mairie 1 place de l’Eglise Tabanac Gironde

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13 23:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Rendez-vous le 13 juillet dès 20h, Place de la Mairie de Tabanac, pour célébrer la fête nationale dans une ambiance conviviale et festive ! La commune, nichée aux Portes de l’Entre-deux-Mers sur les coteaux de la Garonne, vous invite à partager un moment convivial entre voisins et visiteurs. La soirée se clôturera en beauté avec un magnifique feu d’artifice illuminant le ciel de Tabanac. .

Place de la Mairie 1 place de l’Eglise Tabanac 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 96 53 68

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English : Tabanac 13 Juillet

L’événement Tabanac 13 Juillet Tabanac a été mis à jour le 2026-07-02 par OT de l’Entre-deux-Mers