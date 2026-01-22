TABAYOTS ESPACE CULTUREL ANGONIA Martres-Tolosane

TABAYOTS

ESPACE CULTUREL ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-01

Originaire de la région du Comminges, les quatre musiciens des Tabayots se sont rencontrés sur les pistes de danse des bals locaux.

De cette rencontre est née l’envie de créer une musique entraînante, destinée à faire danser. Leur style, atypique pour un groupe de musique traditionnelle, mêle habilement compositions originales, influences jazzy et funky, et accents traditionnels.

Des chants en poitevin ou en français, aux textes poétiques et décalés, ajoutent à l’ambiance festive.

Que vous soyez danseur confirmé ou débutant, laissez-vous emporter par l’énergie communicative des Tabayots (qui signifie fadas en poitevin) !

Mouve ! Boulègue ! Huche ! 6 .

ESPACE CULTUREL ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie contact@angonia.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Originally from the Comminges region, the four Tabayots musicians met on the dance floors of local balls.

L’événement TABAYOTS Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-01-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE