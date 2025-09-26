Tablao d’ouverture avec Céline Daussan et Lucas el Luco Centre Soléa Marseille 1er Arrondissement

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-09-26 20:30:00

Pour ouvrir la saison, nous recevons deux jeunes danseurs français Lucas el Luco et Céline Daussan.

Lucas el Luco et Céline Daussan nous ont éblouis lors de la dernière édition de notre festival à Aix-en-Provence, dans le spectacle dirigé par El Luco « Fragua ».

Monstres de technique, ils dansent avec fougue, sensualité et une spontanéité désarmante. Leur complicité éclate sur scène un flamenco sans fard, direct, vibrant, qui touche par sa vitalité et son intensité.











Lucas el Luco



Formé à Séville dès l’âge de 13 ans auprès d’Alicia Márquez et Juan de los Reyes, Lucas el Luco intègre en 2014 la Fundación Cristina Heeren grâce à une bourse et poursuit son apprentissage auprès de la famille Farruco. Lauréat du premier prix du concours international de baile de Jerez en 2019, il se produit depuis sur des scènes prestigieuses en Europe et en Espagne, notamment au Tablao Los Gallos et à la Casa de la Memoria de Séville. En 2024, il participe au festival Mahashivratri en Inde devant 700 000 spectateurs. Il a également créé son premier spectacle, Recuerdo, à seulement 18 ans, et présenté son concept original de flamenco percussion dans l’émission Tierra de Talento.

Ce jeune est également un entrepreneur redoutable. Installé définitivement dans la capitale du flamenco, il y a créé un tablao très prometteur qui va rénover le genre.











Céline Daussan





Céline Daussan découvre la danse flamenca dès l’enfance et se forme en France puis en Espagne auprès de maîtres tels que Juan de los Reyes, Manuela Ríos, Pilar Ortega, Luis Peña et Lucas el Luco. Lauréate de plusieurs concours internationaux, elle remporte notamment le premier prix du concours de baile de Jerez en 2019 ainsi que le prix du jury et une bourse de la Fondation Cristina Heeren en 2020. Elle s’est produite dans différents festivals et tablaos en France et en Espagne, et a collaboré à des créations mêlant flamenco, jazz et musique classique, comme Baró Drom de Luis de la Carrasca. On la retrouve régulièrement sur scène dans des spectacles de tablao et lors de festivals en France, notamment à Avignon, Mont-de-Marsan, Nîmes et Arles, ainsi que dans des master classes et stages qu’elle anime en parallèle de son activité de danseuse.









Ils seront accompagnés par



Manuel Gomez à la guitare

Emilio Cortés et Jesus de la Manuela au chant

Juan Luis Fernandez à la percussion .

Centre Soléa 68 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 55 54 52 solea.centre@centresolea.com

English :

To open the season, we welcome two young French dancers: Lucas el Luco and Céline Daussan.

German :

Zur Eröffnung der Saison haben wir zwei junge französische Tänzer zu Gast: Lucas el Luco und Céline Daussan.

Italiano :

Per aprire la stagione, diamo il benvenuto a due giovani ballerini francesi: Lucas el Luco e Céline Daussan.

Espanol :

Para abrir la temporada, damos la bienvenida a dos jóvenes bailarines franceses: Lucas el Luco y Céline Daussan.

