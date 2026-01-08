Tablao Flamenco au Mas D’Agenais Salon la Cuadra Le Mas-d’Agenais
Tablao Flamenco au Mas D’Agenais Salon la Cuadra Le Mas-d’Agenais vendredi 30 janvier 2026.
Tablao Flamenco au Mas D’Agenais
Salon la Cuadra Rue de la Rose Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-30
Deux soirées TABLAO FLAMENCO, très prometteuses
Deux soirées TABLAO FLAMENCO, très prometteuses
Vendredi 30 et Samedi 31 JANVIER 2026 à 20 h 30
Ils sont originaires de Séville et Huelva, nous avons l’honneur et l’immense plaisir d’accueillir
MARIA CANEA Baile
ALVARO MORA Guitarra
JONATAN REYES Cante
Sur réservation. .
Salon la Cuadra Rue de la Rose Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 79 78 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tablao Flamenco au Mas D’Agenais
Two very promising TABLAO FLAMENCO evenings
L’événement Tablao Flamenco au Mas D’Agenais Le Mas-d’Agenais a été mis à jour le 2026-01-03 par OT Val de Garonne