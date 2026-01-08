Tablao Flamenco au Mas D’Agenais Salon la Cuadra Le Mas-d’Agenais

Tablao Flamenco au Mas D’Agenais

Salon la Cuadra Rue de la Rose Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-31

2026-01-30

Deux soirées TABLAO FLAMENCO, très prometteuses

Vendredi 30 et Samedi 31 JANVIER 2026 à 20 h 30

Ils sont originaires de Séville et Huelva, nous avons l’honneur et l’immense plaisir d’accueillir

MARIA CANEA Baile

ALVARO MORA Guitarra

JONATAN REYES Cante

Sur réservation. .

Salon la Cuadra Rue de la Rose Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 79 78 43

English : Tablao Flamenco au Mas D’Agenais

Two very promising TABLAO FLAMENCO evenings

