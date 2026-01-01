Tablao flamenco avec Maria Reyes Centre Soléa Marseille 1er Arrondissement

Tablao flamenco avec Maria Reyes

Vendredi 30 janvier 2026 de 20h à 23h. Centre Soléa 68 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30 23:00:00

2026-01-30

La venue de Maria Reyes au Centre Soléa sera une occasion unique de découvrir une artiste en pleine ascension, alliant exigence technique, intensité et émotion.

Le Centre Soléa est heureux d’annoncer la venue de la danseuse Maria Reyes, artiste flamenca originaire de Cadix.



Diplômée du Conservatoire professionnel de danse Maribel Gallardo et lauréate du Prix du Meilleur Dossier Académique d’Andalousie, elle s’est formée auprès du prestigieux bailaor et cantaor Miguel Ángel Heredia, dont elle a hérité l’exigence et la profondeur artistique.



Elle se distingue rapidement dans plusieurs concours majeurs (Desencaja Jóvenes Flamencos, Circuit des Peñas Flamencas d’Andalousie, Concours National d’Ubrique 3ᵉ prix), avant d’intégrer diverses compagnies, notamment celles de Manolo Carrasco et d’Azalea aux côtés de Javier Marín et Mercedes Márquez.



Installée à Madrid depuis 2016, elle se produit régulièrement dans les grands tablaos de la capitale. Elle participe à des projets remarqués tels que La Rosa de Gerineldo (Premier Prix de Chorégraphie au Certamen Chorégraphique de Madrid) et Tacones Manoli, chorégraphié par Manuel Liñán.



En 2021, elle rejoint la compagnie de Mercedes de Córdoba pour Sí, quiero, créé au Festival de Jerez et présenté sur de nombreuses scènes internationales. Plus récemment, elle participe aux spectacles Guitarra Coral et Solo Guitarra du guitariste Yerai Cortés.



Elle a partagé la scène avec de grandes figures du flamenco telles qu’Antonio Canales, Farruquito, José Maya, Karime Amaya ou Manuel Liñán.

Elle sera accompagnée



A la guitare Manuel Gomez



Au chant par Alberto Garcia et Justo Eleria

A la percussion par Juan Luis Fernández .

Centre Soléa 68 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Maria Reyes' visit to the Centre Soléa will be a unique opportunity to discover an artist on the rise, combining demanding technique, intensity and emotion.

