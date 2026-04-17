Tablao Flamenco Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Tablao Flamenco

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-30 21:45:00

Date(s) :

2026-05-29

Située en plein coeur de Bayonne, La Luna Negra vous propose un nouveau spectacle.

Caroline David et ses musiciens explorent devant nous toute la richesse du flamenco sa puissance, son émotion et sa délicatesse. À travers la danse, la guitare et le chant, les artistes expriment des sentiments profonds, la passion, la fierté, la douleur et la joie, dans un équilibre entre force et douceur. Leur spectacle met en lumière la beauté de l’instant à travers le flamenco grâce à l’improvisation. .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tablao Flamenco

L’événement Tablao Flamenco Bayonne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bayonne