Tablao flamenco – Cie Flamenca/Helena Cueto – Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, 31 mai 2025 19:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-31 19:00 – 20:00

Gratuit : non 7 € à 15 € Réservations : – laruchenantes.fr- 02 51 80 89 13 (La Ruche) Tout public

Danse, musique et chantPuissance, émotions, sensualité, élégance, le tout réuni sur scène grâce aux artistes les plus reconnus de la scène flamenca française actuelle.Durée : 1h

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 http://www.laruchenantes.fr contact@laruchenantes.fr