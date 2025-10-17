Tablao Flamenco De Jerez de la Frontera au Mas D’Agenais Le Mas-d’Agenais

Rue de la Rose Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne

La Cuadra accueillera pour la 3ème fois, avec beaucoup de plaisir la talentueuse danseuse IRENE OLIVARES , le polyfacétique guitarriste SANTIAGO MORENO,

La Cuadra accueillera pour la 3ème fois, avec beaucoup de plaisir la talentueuse danseuse IRENE OLIVARES , le polyfacétique guitarriste SANTIAGO MORENO, la voix tant singulière et pure du cante de GORI MUÑOZ et l’exclusivité des palmas de JOSE PEÑA.

Le vendredi vous pourrez SENTIR l’inexplicable Duende que transmettent ces 4 artistes sur scène et le samedi vous fera VIBRER.

Sur réservation. .

Rue de la Rose Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 79 78 43

