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Tablao Flamenco: grande soirée festive Centre culturel espagnol Bayonne

Tablao Flamenco: grande soirée festive Centre culturel espagnol Bayonne

Tablao Flamenco: grande soirée festive Centre culturel espagnol Bayonne samedi 6 juin 2026.

Lieu : Centre culturel espagnol

Adresse : 2 Petite Rue de l'Esté

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 16 16 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Tablao Flamenco: grande soirée festive

Centre culturel espagnol 2 Petite Rue de l’Esté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06 23:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Le spectacle des élèves accompagnés de musiciens professionnels
L’art du tablao avec les danseuses Soledad Ruz, Sandra Ruz et leur cuadro dont la danse, le chant et les accords de guitare feront vibrer le plancher du Centro
Les saveurs de l’Espagne avec la paella maison de José pour clore cette immersion. Pensez à réserver !   .

Centre culturel espagnol 2 Petite Rue de l’Esté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 70 04 37 

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English : Tablao Flamenco: grande soirée festive

L’événement Tablao Flamenco: grande soirée festive Bayonne a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Bayonne

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