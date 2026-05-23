Tablao Flamenco: grande soirée festive Centre culturel espagnol Bayonne
Tablao Flamenco: grande soirée festive Centre culturel espagnol Bayonne samedi 6 juin 2026.
Bayonne
Tablao Flamenco: grande soirée festive
Centre culturel espagnol 2 Petite Rue de l’Esté Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06 23:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Le spectacle des élèves accompagnés de musiciens professionnels
L’art du tablao avec les danseuses Soledad Ruz, Sandra Ruz et leur cuadro dont la danse, le chant et les accords de guitare feront vibrer le plancher du Centro
Les saveurs de l’Espagne avec la paella maison de José pour clore cette immersion. Pensez à réserver ! .
Centre culturel espagnol 2 Petite Rue de l’Esté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 70 04 37
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English : Tablao Flamenco: grande soirée festive
L’événement Tablao Flamenco: grande soirée festive Bayonne a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Bayonne
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