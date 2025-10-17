TABLAO FLAMENCO – LA LUNA NEGRA Bayonne

TABLAO FLAMENCO – LA LUNA NEGRA Bayonne vendredi 17 octobre 2025.

TABLAO FLAMENCO Début : 2025-10-17 à 20:30. Tarif : – euros.

Ce spectacle met en lumière trois artistes :Formée à Madrid dans la prestigieuse école Amor de Dios Léa Delsol développe une danse puissante et habitée.Martcho Claveria déploie un cante jondo intense, nourri d’influences vocales contemporaines qui élargissent les horizons du flamenco.Romain Tranchant, marqué par l’école de Jerez, offre un jeu racé et profond.Ensemble, ils offrent un voyage vibrant au cœur du flamenco traditionnel, où la force et la délicatesse se conjuguent avec la spontanéité propre aux tablaos andalous.Un moment de partage authentique, fidèle aux racines de cet art, où le public se laisse emporter par l’intensité et la beauté du flamenco vivant.

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64