TABLAO FLAMENCO – LA LUNA NEGRA Bayonne

TABLAO FLAMENCO Début : 2026-05-29 à 20:30. Tarif : – euros.

Caroline David et ses musiciens explorent devant nous toute la richesse du flamenco : sa puissance, son émotion et sa délicatesse. À travers la danse, la guitare et le chant, les artistes expriment des sentiments profonds, la passion, la fierté, la douleur et la joie, dans un équilibre entre force et douceur. Leur spectacle met en lumière la beauté de l’instant à travers le flamenco grâce à l’improvisation. Tout public

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64