Tablao flamenco Sara Sanchez Centre Soléa Marseille 1er Arrondissement

Tablao flamenco Sara Sanchez Centre Soléa Marseille 1er Arrondissement samedi 1 novembre 2025.

Tablao flamenco Sara Sanchez

Du samedi 1er au dimanche 2 novembre 2025 de 19h à 22h. Centre Soléa 68 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

Début : 2025-11-01 19:00:00

fin : 2025-11-02 22:00:00

2025-11-01

Préparez-vous à un moment de pur bonheur avec Sara Sánchez et Daniel Bommatti !

Deux jeunes artistes qui ne pensent qu’à s’amuser, à partager et à vibrer avec le public. Ils débordent de fraîcheur, de spontanéité… et leur talent est tout simplement exceptionnel !





Sara Sanchez,est une surdouée déjà propulsée dans la cour des plus grands Biennale de Málaga, Festival de Jerez, MTV Awards à



New York…Elle a collaboré avec Alejandro Sanz, Israel Fernández, Diego Carrasco, María Toledo, Diego Guerrero et est danseuse du



groupe Patax (flamenco-fusion). Son intensité et sa musicalité captivent dès la première seconde.





Les soirées tablao au Centre Solea, c’est



– Les plus grands flamencos dans une ambiance intimiste

– Un bar chaleureux dans un décor de taverne andalouse

– Un spectacle qui se savoure tranquillement attablé

– 1 entrée = une boisson offerte

– Paella et assiettes de tapas pour les papilles .

Centre Soléa 68 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 55 54 52

English :

Get ready for a moment of pure bliss with Sara Sánchez and Daniel Bommatti!

German :

Machen Sie sich bereit für einen Moment puren Glücks mit Sara Sánchez und Daniel Bommatti!

Italiano :

Preparatevi a un momento di pura gioia con Sara Sánchez e Daniel Bommatti!

Espanol :

¡Prepárate para un momento de pura alegría con Sara Sánchez y Daniel Bommatti!

