Tablao José Maldonado Centre Soléa Marseille 1er Arrondissement

Tablao José Maldonado

Du vendredi 10 au samedi 11 avril 2026 à partir de 20h30. Centre Soléa 68 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-11

2026-04-10

José Maldonado est l’un des danseurs les plus singuliers et innovants du flamenco actuel. Né à Barcelone, il s’est imposé comme interprète et chorégraphe grâce à un style à la fois ancré dans la tradition et résolument tourné vers l’innovation. Lauréat du Prix Révélation du Festival de Jerez et doublement récompensé au Certamen de Chorégraphie de Madrid, il a déjà conquis les grandes scènes internationales.



Avec une présence magnétique, Maldonado transforme chaque spectacle en un voyage sensoriel où se mêlent danse, musique et arts visuels. Dans ses créations comme Galería ou Bodegón, il réinvente le flamenco en convoquant la peinture, la poésie et l’abstraction, tout en rendant hommage aux racines profondes de cet art.



Collaborateur de figures majeures telles que Rocío Molina, Manuel Liñán ou María Pagés, il poursuit en parallèle un travail personnel d’une rare intensité, où virtuosité technique, créativité et émotion s’entrelacent.



Voir José Maldonado danser, c’est assister à un flamenco vibrant et libre, où la puissance du corps dialogue avec la lumière, l’espace et l’imaginaire. Une expérience scénique qui captive autant les passionnés de flamenco que les amateurs de danse contemporaine.



DISTRIBUTION

A la danse: José Maldonado

A la guitare Manuel Gomez

Au chant: Justo Eleria et Emilio Cortés

A la percussion Juan Luis Fernandez .

Centre Soléa 68 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

José Maldonado is one of today?s most singular and innovative flamenco dancers. Born in Barcelona, he has established himself as a performer and choreographer with a style that is both rooted in tradition and resolutely innovative.

