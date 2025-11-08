Table d’auteurs Centre multiculturel Miramont-de-Guyenne

Table d’auteurs

Centre multiculturel 14 Rue de Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Venez passer un moment à la rencontre de nos auteurs locaux, une occasion unique, de se réunir et de partager un moment privilégié, d’approfondir la découverte d’une œuvre et d’un univers fascinant entre auteurs et lecteurs. En compagnie de 4 auteurs Hilde Baele avec Mon camarade Che Guevara, Joseph Salvi avec Promenade au fil du temps, Janine Chappert avec Cévennes et Isabelle Jean-Louis avec Le cousin Albin Noël se prépare. Entré libre. .

Centre multiculturel 14 Rue de Martignac Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 20 60

English : Table d’auteurs

Come and spend some time meeting our local authors, a unique opportunity to get together and share a special moment between authors and readers. With 4 authors: Hilde Baele, Joseph Salvi, Janine Chappert, Isabelle Jean-Louis. Free admission.

German : Table d’auteurs

Verbringen Sie einen Moment bei der Begegnung mit unseren lokalen Autoren. Eine einmalige Gelegenheit, sich zu treffen und einen besonderen Moment zwischen Autoren und Lesern zu teilen. In Begleitung von 4 Autoren: Hilde Baele, Joseph Salvi, Janine Chappert, Isabelle Jean-Louis. Freier Eintritt.

Italiano :

Venite a conoscere i nostri autori locali, un’occasione unica per incontrarsi e condividere un momento speciale tra autori e lettori. In compagnia di 4 autori: Hilde Baele, Joseph Salvi, Janine Chappert, Isabelle Jean-Louis. Ingresso libero.

Espanol : Table d’auteurs

Venga a pasar un rato conociendo a nuestros autores locales, una oportunidad única para reunirse y compartir un momento especial entre autores y lectores. En compañía de 4 autores: Hilde Baele, Joseph Salvi, Janine Chappert, Isabelle Jean-Louis. Entrada gratuita.

L’événement Table d’auteurs Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2025-10-29 par OT du Pays de Lauzun