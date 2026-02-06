Table d’auteurs Centre multiculturel Miramont-de-Guyenne

Table d’auteurs

Centre multiculturel 14 Rue de Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Venez passer un moment à la rencontre de nos auteurs locaux, une occasion unique, de se réunir et de partager un moment privilégié, d’approfondir la découverte d’une œuvre et d’un univers fascinant entre auteurs et lecteurs. En compagnie de 4 auteurs Francis BOEUF, Lorraine DAULLEUX, Guylaine BISSON et Isabelle CARTIER-MICHAUD. Entré libre. .

Centre multiculturel 14 Rue de Martignac Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 20 60

English : Table d’auteurs

Come and spend some time meeting our local authors, a unique opportunity to get together and share a special moment between authors and readers. With 4 authors: Hilde Baele, Joseph Salvi, Janine Chappert, Isabelle Jean-Louis. Free admission.

