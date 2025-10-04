Table de conversation Médiathèque De Longpont Longpont-sur-Orge

Table de conversation Médiathèque De Longpont Longpont-sur-Orge samedi 4 octobre 2025.

Table de conversation Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque De Longpont Essonne

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Let’s talk in english ! To improve your skills or just because you like it !

Public adulte

Médiathèque De Longpont 26 rue de Lormoy 91310 Longpont-sur-Orge Longpont-sur-Orge 91310 Essonne Île-de-France 0169014144 https://mediatheques.coeuressonne.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.coeuressonne.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 69 01 41 44 »}]

Biblis en folie 2025