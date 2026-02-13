Table des inconnu.e.s, La Ruelle, Ségur-le-Château

Table des inconnu.e.s Dimanche 22 février, 12h00 La Ruelle Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-22T12:00:00+01:00 – 2026-02-22T14:00:00+01:00

Fin : 2026-02-22T12:00:00+01:00 – 2026-02-22T14:00:00+01:00

Et si votre prochain repas devenait une rencontre ?

La Table des Inconnus vous invite à partager un dîner autour d’une même table, à partir de 19h.

Un moment simple, humain et chaleureux pour créer du lien autour d’un bon repas.

La Table des Inconnus correspond à une table unique du restaurant, spécialement réservée aux rencontres.

Les autres tables du restaurant restent réservables comme d’habitude.

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

