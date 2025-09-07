Table ouverte et aprem’jeux convivial Pause Solid’Erdre Vallons-de-l’Erdre
Table ouverte et aprem’jeux convivial Pause Solid’Erdre
1 Rue de la Garenne Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Début : 2025-09-07 12:00:00
fin : 2025-09-07 17:30:00
2025-09-07
Un après-midi pour se retrouver et passer un moment convivial !
Pour manger ensemble, chacun apporte ce qu’il peut, ce qu’il veut pour partager un repas suivi d’un après-midi convivial pour tous les âges et tous les goûts. Vous pouvez apporter des jeux ou découvrir ceux qui sont sur place. Vous pouvez également apporter un goûter à partager. L’association s’occupe des boissons. .
1 Rue de la Garenne Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 77 33 69 77 pausesoliderdre.440@secours-catholique.org
English :
An afternoon to get together and spend some quality time!
German :
Ein Nachmittag, um sich zu treffen und eine gesellige Zeit zu verbringen!
Italiano :
Un pomeriggio per stare insieme e trascorrere del tempo di qualità!
Espanol :
Una tarde para reunirse y pasar un rato agradable
