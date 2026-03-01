Table rond sur l’éducation et la santé mentale Thionville

Table rond sur l’éducation et la santé mentale

Face aux défis actuels qui touchent l’école et la santé mentale des jeunes (réseaux sociaux, écrans, IA, harcèlement, manque de moyens), Des Mots & Débats organise, avec le Crédit Mutuel des enseignants de la Moselle, une rencontre pour en débattre et proposer des pistes concrètes.

Les intervenants

Grégoire BORST est professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives. Ses recherches portent sur les fonctions cognitives et leur rôle dans les apprentissages scolaires (lire, compter, raisonner, pensée critique), en étudiant leur impact sur le cerveau.

Auteur de plusieurs ouvrages de pédagogie ou d’ouvrages grand public, il est également membre de la commission sur l’impact de l’exposition des jeunes aux écrans.

Nadine DEMOGEOT est psychologue clinicienne, maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches en psychologie et membre du laboratoire Interpsy, équipe Psyché et Cerveau de l’Université de Lorraine. Sa pratique et ses travaux sont centrés sur les problématiques du lien et la prévention des difficultés psychologiques notamment chez les jeunes. Elle porte un important projet de recherche européen Capaciti sur les questions des droits de l’enfant et plus particulièrement du consentement

Table ronde animée par Serge LEQUEUVRE et Carine MERCIER.

Réservation conseillée;Tout public

1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

English :

Faced with the current challenges affecting schools and young people?s mental health (social networks, screens, AI, harassment, lack of resources), Des Mots & Débats is organizing a meeting with Crédit Mutuel des enseignants de la Moselle to debate the issues and propose concrete solutions.

The speakers:

Grégoire BORST is a professor of developmental psychology and cognitive neuroscience. His research focuses on cognitive functions and their role in school learning (reading, counting, reasoning, critical thinking), by studying their impact on the brain.

The author of several educational and consumer works, he is also a member of the commission on the impact of young people?s exposure to screens.

Nadine DEMOGEOT is a clinical psychologist, senior lecturer in psychology and member of the Interpsy laboratory, Psyché et Cerveau team at the University of Lorraine. Her practice and work focus on bonding issues and the prevention of psychological difficulties, particularly among young people. She is in charge of a major European research project, Capaciti , focusing on children?s rights and, more specifically, consent

Round table discussion moderated by Serge LEQUEUVRE and Carine MERCIER.

Reservations recommended;

